Vieri è con Gattuso | «A tre punti dal Milan | come si fa a contestarlo?»

Ci fu una smentitaminacce di querela da parte di Bevilacqua. Una fonte mi disse che uno degli avvocati delle vittime,Adriani, aveva presentato un esposto su di me per depistaggio. Negli ...Era il 1999 quando ventitreenne firmò il suo contrattola Lazio e probabilmente allora nessuno ... quella del 1999 - 00 fu una stagione indimenticabile: era il periodo di campioni come, Nesta,...Christian Vieri non ha dubbi: Rino Gattuso andrebbe confermato sulla panchina del Napoli. Le sue parole su Twitch. «Lo vogliono mandar via? È a tre punti dal Milan, che ha fatto tutto il campionato al ...Nel corso della diretta di Twitch di questa sera della ”Bobo Tv” – con Christian Vieri, Nicola Ventola, Antonio Cassano e Lele Adani – si è parlato del Napoli e soprattutto di Gattuso. Proprio Vieri è ...