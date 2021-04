Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Gaffe di Tina Cipollari! (Di venerdì 23 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina si è resa protagonista di un momento divertente, urlando al telefono durante il collegamento. Intanto Roberto, che sta frequentando Gemma, ha sorpreso tutti… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato molto a lungo di Gemma, che ha avuto uno scontro con Tina. Con la Cipollari c’è stato anche un siparietto molto divertente, poiché credeva di non essere registrata. Ecco cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gaffe di Tina Cipollari! La Puntata si apre con Gemma e Tina. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista in cui ha ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 23 aprile 2021)disi è resa protagonista di un momento divertente, urlando al telefono durante il collegamento. Intanto Roberto, che sta frequentando Gemma, ha sorpreso tutti… Nellaquotidiana disi è parlato molto a lungo di Gemma, che ha avuto uno scontro con. Con la Cipollari c’è stato anche un siparietto molto divertente, poiché credeva di non essere registrata. Ecco cosa è successo.didiLasi apre con Gemma e. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista in cui ha ...

amnestyitalia : Gli stati mettono a rischio la vita di donne, uomini e bambini in fuga da situazioni orribili, persone abbandonate… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - CCultIlSentiero : RT @FondazioneAVSI: Il libro preferito di Ama è 'Kirikù e gli uomini e le donne', uno dei 135000 libri distribuiti da @avsi_d in Costa d'Av… - WandaCesena1 : RT @Siciliano741: @myrtamerlino La democrazia diretta c'è,io ho potuto votare su tutto,mi trovi un altro partito che abbia fatto decidere g… -