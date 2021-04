Uomini e Donne, anticipazioni 23 aprile: in onda le esterne di Giacomo e Samantha e tante liti (Di venerdì 23 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 23 aprile: come si concluderà la settimana? Lo vedremo tra poco. Prima una breve sintesi della puntata di ieri, con un grande ritorno per Massimiliano Mollicone. Eugenia è tornata, ha presentato la sua famiglia a Massimiliano e l’ha baciato Grandi sviluppi per il percorso di Massimiliano Mollicone. Il tronista è riuscito a convincere a tornare la corteggiatrice Eugenia. Ha conosciuto la famiglia della ragazza e poi la stessa ha voluto che le telecamere venissero spente per un bacio (a stampo). Ovviamente Vanessa e Federica, le altre corteggiatrici del tronista, non hanno gradito. Alla fine ci sarà il colpo di scena e Massimiliano sceglierà Eugenia? Uomini e Donne, anticipazioni 23 aprile: vedremo le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 aprile 2021)23: come si concluderà la settimana? Lo vedremo tra poco. Prima una breve sintesi della puntata di ieri, con un grande ritorno per Massimiliano Mollicone. Eugenia è tornata, ha presentato la sua famiglia a Massimiliano e l’ha baciato Grandi sviluppi per il percorso di Massimiliano Mollicone. Il tronista è riuscito a convincere a tornare la corteggiatrice Eugenia. Ha conosciuto la famiglia della ragazza e poi la stessa ha voluto che le telecamere venissero spente per un bacio (a stampo). Ovviamente Vanessa e Federica, le altre corteggiatrici del tronista, non hanno gradito. Alla fine ci sarà il colpo di scena e Massimiliano sceglierà Eugenia?23: vedremo le ...

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - sandrowilcke : Alla fine anche in Inghilterra pare abbiano trovato una frequenza di #trombi #cerebrali a seguito di #vaccino… - _FleurDeLys : Le cose che sto sentendo in una litigata dai miei vicini di casa. Io certi uomini li schifo profondamente ma certe… -