Terrore in Francia, poliziotta uccisa a coltellate. L’attentatore tunisino “gridava Allah Akbar” (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Francia, poliziotta uccisa a coltellate alla gola a Rambouillet, nella regione di Parigi. Secondo quanto riferito da fonti della polizia, il killer è un cittadino tunisino, ferito a colpi di arma da fuoco dai colleghi della vittima e morto poco dopo. L’attacco è avvenuto di fronte alla stazione di polizia di Rambouillet, dove lavorava la poliziotta di 49 anni uccisa, alle 14:30 di oggi. Stando alle prime notizie diffuse sull’accaduto, la donna era da poco tornata al suo posto di lavoro, quando è stata accoltellata all’improvviso dal nordafricano. L’uomo avrebbe gridato “Allah Akbar”, secondo quanto riferito dai sindacati di polizia menzionati dall’emittente BFM-TV. Francia, poliziotta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr –alla gola a Rambouillet, nella regione di Parigi. Secondo quanto riferito da fonti della polizia, il killer è un cittadino, ferito a colpi di arma da fuoco dai colleghi della vittima e morto poco dopo. L’attacco è avvenuto di fronte alla stazione di polizia di Rambouillet, dove lavorava ladi 49 anni, alle 14:30 di oggi. Stando alle prime notizie diffuse sull’accaduto, la donna era da poco tornata al suo posto di lavoro, quando è stata accoltellata all’improvviso dal nordafricano. L’uomo avrebbe gridato “”, secondo quanto riferito dai sindacati di polizia menzionati dall’emittente BFM-TV....

Advertising

Presente_3 : RT @IlPrimatoN: Attacco terroristico in Francia. Tunisino accoltella alla gola una poliziotta di 49 anni - ACasperia : RT @IlPrimatoN: Attacco terroristico in Francia. Tunisino accoltella alla gola una poliziotta di 49 anni - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Attacco terroristico in Francia. Tunisino accoltella alla gola una poliziotta di 49 anni - tino_sturmer : RT @IlPrimatoN: Attacco terroristico in Francia. Tunisino accoltella alla gola una poliziotta di 49 anni - claudialta : RT @IlPrimatoN: Attacco terroristico in Francia. Tunisino accoltella alla gola una poliziotta di 49 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore Francia Jack Nicholson, storia di una vita dedita allo spettacolo ... e anche in Il corvo, Il terrore , dove interpreta un ufficiale francese sedotto da un fantasma ... ma hanno ottenuto un successo cult nel circuito d'essai in Francia e sono stati poi venduti alla ...

Ciad: centrato Deby. E ora? ...soglia di controllo e di sicurezza come mai avvenuto negli ultimi tredici anni? Come mai la Francia,... Mentre sulla sponda orientale del lago Ciad imperversa ancora Boko Haram seminando il terrore tra ...

Henry Rousso e il museo del terrore Corriere della Sera Francia, poliziotta uccisa da un tunisino. Morto anche l'aggressore ... in Francia clandestinamente nel 2009 faceva l'autista e la sua identità non era nota alle forze dell'ordine Francia, terrore a 60 km di Parigi: uccisa una poliziotta a coltellate. Morto anche ...

Terrore a Parigi: poliziotta uccisa con una coltellata alla gola Parigi - Poliziotta accoltellata a morte in Francia. Stava rientrando dal pranzo la funzionaria di polizia uccisa nel commissariato di Rambouillet, verso le 14,30. Era addetta a funzioni ...

... e anche in Il corvo, Il, dove interpreta un ufficiale francese sedotto da un fantasma ... ma hanno ottenuto un successo cult nel circuito d'essai ine sono stati poi venduti alla ......soglia di controllo e di sicurezza come mai avvenuto negli ultimi tredici anni? Come mai la,... Mentre sulla sponda orientale del lago Ciad imperversa ancora Boko Haram seminando iltra ...... in Francia clandestinamente nel 2009 faceva l'autista e la sua identità non era nota alle forze dell'ordine Francia, terrore a 60 km di Parigi: uccisa una poliziotta a coltellate. Morto anche ...Parigi - Poliziotta accoltellata a morte in Francia. Stava rientrando dal pranzo la funzionaria di polizia uccisa nel commissariato di Rambouillet, verso le 14,30. Era addetta a funzioni ...