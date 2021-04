Svolta storica per la Pixar: al via i casting per il primo personaggio transgender (Di venerdì 23 aprile 2021) Il celebre studio di animazione pare sia giunto ad una Svolta storica. Dopo aver introdotto il primo personaggio dichiaratamente LGBTQ+ con Onward, infatti, la Pixar sembra infatti intenzionata a proseguire su questa strada. Stando ad un recente comunicato, recentemente comparso sui social, la casa di produzione sarebbe alla ricerca di doppiatori per il prossimo progetto. Ancora top secret, è ormai quasi certo che il lavoro in questione vedrà, tra i personaggi, una ragazza transgender. Per la prima volta in assoluto, dunque, vedremo in un film di animazione prodotto dalla Pixar una persona nel pieno del suo percorso di transizione. Scopriamone di più. Pixar, Svolta storica per lo studio di animazione: in arrivo il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 aprile 2021) Il celebre studio di animazione pare sia giunto ad una. Dopo aver introdotto ildichiaratamente LGBTQ+ con Onward, infatti, lasembra infatti intenzionata a proseguire su questa strada. Stando ad un recente comunicato, recentemente comparso sui social, la casa di produzione sarebbe alla ricerca di doppiatori per il prossimo progetto. Ancora top secret, è ormai quasi certo che il lavoro in questione vedrà, tra i personaggi, una ragazza. Per la prima volta in assoluto, dunque, vedremo in un film di animazione prodotto dallauna persona nel pieno del suo percorso di transizione. Scopriamone di più.per lo studio di animazione: in arrivo il ...

Advertising

F_DUva : Il ritiro delle truppe #NATO dall'#Afghanistan è un tema caro al @Mov5Stelle. Oggi rappresenta una svolta storica,… - helmvergara1 : RT @immaginaweb: #22aprile #OradiPunta a #RadioImmagina Iniziamo alle 14.05 con 'Il partito dei diritti' @LeolucaOrlando1 A seguire 'Proc… - Devi_Fede : RT @ValeriaSirigu: #EarthDay Per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, il mondo deve ridurre le emissioni di carbonio di almeno… - ValeriaSirigu : #EarthDay Per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, il mondo deve ridurre le emissioni di carbonio di al… - foodaffairs_it : Giornata Terra. Segrè ('Spreco Zero'): biologico decisivo per sostenibilità. 'Bene approvazione disegno legge bio-d… -