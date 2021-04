Space X | il lancio in diretta da Cape Canaveral

Advertising

FutureBrain3 : RT @AnsaScienza: Sono pronti a volare i 4 veterani della seconda missione della #CrewDragon , la navetta della #SpaceX che si afferma così… - AnsaScienza : Sono pronti a volare i 4 veterani della seconda missione della #CrewDragon , la navetta della #SpaceX che si afferm… - token_alien : RT @ESA_Italia: Sedili reclinabili a bordo della capsula! Completato il controllo comunicazioni con l'equipaggio, i sedili vengono reclinat… - vedanama : RT @ESA_Italia: Sedili reclinabili a bordo della capsula! Completato il controllo comunicazioni con l'equipaggio, i sedili vengono reclinat… - 29giugno77 : RT @ESA_Italia: Sedili reclinabili a bordo della capsula! Completato il controllo comunicazioni con l'equipaggio, i sedili vengono reclinat… -

Ultime Notizie dalla rete : Space lancio

Cape Canaveral , 23 aprile 2021 - La nuova avventura nello spazio delloX di Elon Musk sta per iniziare: segui qui in diretta deldella missione Crew Dragon 2 . Alle 11.49 partirà la seconda operativa del Programma Commerciale Crew della Nasa con astronauti a ...A Cape Canaveral e' tutto pronto per ildella Crew Dragon 2, previsto alle 11,49 italiane dalla storica piattaforma 39 del KennedyCenter, la stessa dalla quale partiva il razzo Saturno ...Il live dalle 11.49 Cape Canaveral (Florida), 23 aprile 2021 - La nuova avventura nello spazio dello Space X di Elon Musk sta per iniziare: segui qui in diretta del lancio della missione Crew Dragon 2 ...Il lancio avviene dalla storica piattaforma 39 del Kennedy Space Center, la stessa dalla quale partiva il razzo Saturno V ai tempi del programma Apollo e dalla quale sono partiti anche tanti Space ...