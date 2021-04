Schira | niente dimissioni di Marotta e Scaroni | Dal Pino duro contro Juve e Inter

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il giornalista sportivo Nicolòanticipa su Twitter quel che è successo oggi in Assemblea di Lega. Non ci sono state ledi, Agnelli assente e il presidente Dalha tenuto un discorso moltonei confronti diper aver osteggiato i fondi.da parte di #e #che rimangono consiglieri di Lega #SerieA. Respinta l’offerta di Sky per Pacchetto2 dei diritti tv 2021/24. #Dalntus (assente #Agnelli) e #per aver osteggiato la questione fondi, che tornerà d’attualità....

... ma voci all'interno della società hanno rivelato che non c'è nulla di vero come scrive sul suo account Twitter, il giornalista Nicolò: 'dimissioni da parte di Andrea Agnelli dea ...La decisione del MIlan A rivelare la decisione del Milan è il giornalista Nicolòche su Twitter scrive: 'Il Milan non estenderà il contratto di Mario Mandzukic . Il contratto scade a giugno e ...Il giornalista sportivo Nicolò Schira anticipa su Twitter quel che è successo oggi ... discorso molto duro nei confronti di Juve e Inter per aver osteggiato i fondi. Niente dimissioni da parte di ...Calciomercato Roma, è bagarre per l'attaccante che a giugno si libera a parametro zero. L'incontro c'è stato, ma interessa a molti ...