Salvini: stop a centri commerciali è uno schiaffo, così non va (Di venerdì 23 aprile 2021) "Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: ennesimo schiaffo al buonsenso, al lavoro, alla libertà, agli accordi". E' quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) "Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura deinei weekend a partire dal 15 maggio: ennesimoal buonsenso, al lavoro, alla libertà, agli accordi". E' quanto ...

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI VINCE IN TRIBUNALE: ARTICOLO SULLO STOP DI ISRAELE AL SUO VIAGGIO È DIFFAMATORIO - petergomezblog : “Riaprire anche i locali al chiuso e stop al coprifuoco”. Salvini torna a terremotare il governo. L’asse con Renzi… - PettazziLino : RT @LegaSalvini: #SALVINI VINCE IN TRIBUNALE: ARTICOLO SULLO STOP DI ISRAELE AL SUO VIAGGIO È DIFFAMATORIO - luigicorato : RT @LegaSalvini: #SALVINI VINCE IN TRIBUNALE, 'DIFFAMATO' DA ARTICOLO SU STOP ISRAELE A SUO VIAGGIO - Andrea__Monti : @repubblica condannata a pagare 50k€ a #Salvini per diffamazione.. Finalmente una buona notizia -