Salvini battuto sul coprifuoco se la prende con la Meloni | “Sta alla finestra | io invece…” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sta rimbalzando sui cellulari di molti elettori del centrodestra l’intervista sconcertante rilasciata a Sky Tg 24 da Matteo. Il segretario della Lega ha parlato come un allenatore di calcio, intervistato a caldo, dopo una sonora batosta in un derby. Ed è apparso in difficoltà nel dover spiegare il fallimento delle richieste della Lega sul. Tanto da tirare in ballo, a sproposito, Giorgia, “rea” di essere rimasta all’opposizione.parla dele attacca Giorgia“La scelta della Lega di essere dentro al governo – ha detto ieriin diretta a Sky – a differenza dellache ha preferito star fuori a protestare è che dall’interno del governo, e lo dimostreremo, noi possiamo incidere, cambiare, ...