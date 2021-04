Russia | tsunami di ghiaccio irrompe in strada | video

(Di venerdì 23 aprile 2021) Momenti di panico quelli vissuti dai cittadini di Khabarovsk inquando all'improvviso il fiume Amur ha iniziato a straripare trasportando enormi blocchi diin. In quelle zone, in realtà, capita spesso che il corso d'acqua si ingrossi portando a riva anche qualche pezzo di. Questa volta, però, il fenomeno è stato alquanto disastroso, poiché la forza dell'ondata diè stata talmente potente da abbattere la struttura architettonica che separava il fiume dalle vie della città. Guarda tutti iIndonesia, forte terremoto a Sulawesi: allarmeNone Islanda, si stacca un pezzo di ghiacciaio che crea uno "" None Pescara, la nube che sembra uno...

Il Messaggero

Queste terribili immagini arrivano dalla città russa di Khabarovsk, sulle sponde del fiume Amur. Qui capita frequentemente che il corso d'acqua, molto potente, porti in superficie dei massi di ghiaccio. Una inarrestabile ondata di ghiaccio ha invaso le strade di una città nell'estremo oriente della Russia: le immagini impressionanti mostrano quello che sembra un vero e proprio tsunami di ghiaccio. Nella Giornata mondiale della terra enormi lastre e blocchi di ghiaccio hanno rotto le recinzioni di ponti e strutture nella città di Khabarovsk, in Russia, riversandosi e invadendo i marciapiedi.