Riaperture, Rezza: ‘Aumento casi non si può escludere, non vanno viste come un liberi tutti’. Brusaferro: ‘Agire subito con ricrescita contagi’ (Di venerdì 23 aprile 2021) Riaperture che “non vogliono dire un liberi tutti” e attenzione a possibili nuovi innalzamenti della curva sui quali “agire tempestivamente”. Secondo Silvio Brusaferro e Gianni Rezza, rispettivamente presidente dell’Istituto superiore di Sanità e direttore della Prevenzione del ministero della Salute, dal 26 aprile, giorno in cui si vedranno i primi allentamenti delle misure, bisognerà in ogni caso prestare attenzione, mantenere le regole e, comunque, tenere allertati i sistemi di monitoraggio. “Il leggero calo dell’Rt è un tesoretto – ha spiegato Brusaferro durante la consueta conferenza stampa – ma ci vuole gradualità rispetto al rilassamento delle misure e alle Riaperture”. “Nessuno può escludere un nuovo aumento dell’incidenza di casi – ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)che “non vogliono dire untutti” e attenzione a possibili nuovi innalzamenti della curva sui quali “agire tempestivamente”. Secondo Silvioe Gianni, rispettivamente presidente dell’Istituto superiore di Sanità e direttore della Prevenzione del ministero della Salute, dal 26 aprile, giorno in cui si vedranno i primi allentamenti delle misure, bisognerà in ogni caso prestare attenzione, mantenere le regole e, comunque, tenere allertati i sistemi di monitoraggio. “Il leggero calo dell’Rt è un tesoretto – ha spiegatodurante la consueta conferenza stampa – ma ci vuole gradualità rispetto al rilassamento delle misure e alle”. “Nessuno puòun nuovo aumento dell’incidenza di– ha detto ...

