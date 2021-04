Quello che manca dentro i bauli

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il 17 Aprile si è tenuto a Roma un nuovo capitolo della protesta degli operatori del mondo spettacolo, a circa sei mesi dai primi appuntamenti di piazza. Sei mesi in cui, bene dirlo, non è accaduto assolutamente nulla. Forse sarebbe opportuno partire da questo sconfortante dato di realtà per provare a dare un contributo critico a questa protesta. I lavoratori del mondo della Cultura, dell’Arte e dello Spettacolo sono certamente – e non casualmente – tra i maggiormente falcidiati dalle politiche emergenziali dei Governi Conte II e Draghi , solo per questo il loro grido di aiuto e di dolore deve essere accolto con riverenza e umana partecipazione; chiunque non sia in malafede sa benissimo che l’insostenibilità dichiarata da queste persone è pura verità. Occorre però provare a ragionare fuori dalle categorie meramente emozionali per immaginare come una sacrosanta battaglia come questa ...