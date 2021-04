Qual è il piano del governo Draghi per investire i fondi europei in digitale e ambiente

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario(foto: Palazzo Chigi)Riparare i danni economici e sociali della pandemia, contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana: sono i due obiettivi chiave indicati dalla bozza delnazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) da 221,5 miliardi di euro, presentato dal dicastero all’Economia al Consiglio dei ministri. È l’atteso “”, per cui il nuovoè stato appositamente costituito dopo la crisi del Conte-bis. L’iter prevede dalla prossima settimana un’informativa del presidente al Parlamento, un altro passaggio in consiglio dei Ministri e poi l’invio del documento a Bruxelles per ottenere il via libera dalla Commissione europea. Perché dall’Europa proviene la maggior parte delle risorse: 191,5 miliardi di ...

... ci sono già i primi segnali - dalla Banca di Spagna e anche da Berlino della necessità di un piano pluriennale per ridurre il deficit. Qual è la posizione del governo sull'itinerario di rientro ... È l'atteso "piano Draghi", per cui il nuovo governo è stato appositamente ... 191,5 miliardi di euro del Next generation Eu, ai quali si aggiungono 30 miliardi di fondo complementare nazionale per le ...