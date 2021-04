PON online si possono fare | chiarimenti | funzionamento e modello di circolare

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano a pervenire, da parte dei nostri lettori, numerose, richieste di chiarimento sulla gestione in modalità on line dei progetti scolastici avviati sulla progettualità PON FSE. Vogliamo, prioritariamente, ricordare che l'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, aveva già pubblicato l’aggiornamento del Manuale Operativo di Gestione (MOG) che fornisce le indicazioni per la documentazione delle attività svolte in modalità a distanza. L’aggiornamento MOG faceva seguito alla nota 30933 del 26 ottobre 2020, la quale fornisce indicazioni riguardo alla possibilità di proseguire le attività di formazione, previste dai progetti autorizzati, in modalità a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo .