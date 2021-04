Per Valeria Marini sorprese e lacrime con sua mamma a Supervivientes (Di venerdì 23 aprile 2021) E’ incredibile come da due settimane a questa parte, si parli quasi di più di quello che sta combinando Valeria Marini all’Isola dei famosi spagnola, Supervivientes, che di quello che fanno i naufraghi nella versione italiana del programma. Valeria, oltre ad aver litigato con i suoi compagni da vera protagonista di reality, meritandosi diverse clip, ha anche “intossicato” se stessa e i suoi compagni di viaggio con delle uova crude. Ma nella puntata del programma iberico in onda ieri sera, è stata protagonista per un aspetto più privato. Valeria Marini ha raccontato ai suoi amici isolani, quello che è successo nell’ultimo periodo a sua mamma. In Italia proprio in queste settimane Le Iene si sono occupate della truffa subita dalla signora Orrù, la mamma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) E’ incredibile come da due settimane a questa parte, si parli quasi di più di quello che sta combinandoall’Isola dei famosi spagnola,, che di quello che fanno i naufraghi nella versione italiana del programma., oltre ad aver litigato con i suoi compagni da vera protagonista di reality, meritandosi diverse clip, ha anche “intossicato” se stessa e i suoi compagni di viaggio con delle uova crude. Ma nella puntata del programma iberico in onda ieri sera, è stata protagonista per un aspetto più privato.ha raccontato ai suoi amici isolani, quello che è successo nell’ultimo periodo a sua. In Italia proprio in queste settimane Le Iene si sono occupate della truffa subita dalla signora Orrù, la...

Ultime Notizie dalla rete : Per Valeria Isola Party, Dayane Mello: "Su L'Isola manderei Tommaso, Stefania e Oppini" Mediaset Play Troppo basso il voto in pagella: una madre picchia la prof dopo l’incontro scuola-famiglia. Denunciata La madre è attualmente sotto inchiesta per lesioni, così come disposto dalla pm di Lecce Elsa Valeria Mignone. Durante l'incontro tra i genitori e gli insegnanti, la donna aveva contestato la ...

