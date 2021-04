NFL – I prospetti del draft 2021 | Rodarius Williams

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) Due anni dopo aver visto entrare in NFL il fratello Greedy, chiamato dai Cleveland Browns durante il secondo giro del2019, la lega si prepara all’arrivo del fratello. Anchegioca in posizione di cornerback, un ruolo in cui ha compiuto notevoli miglioramenti nel corso dei quattro anni in cui ha giocato per la Oklahoma State. Dopo aver trascorso il primo anno fuori dai campi di gioco,è diventato subito titolare e ha avuto un impatto immediato sulla difesa dei Cowboys. Chi è? Alla Calvary Baptist High School,gioca a football, a baseball e fa parte della squadra di atletica, dove corre i 100 e i 200 metri. Grazie alle sue prestazioni sul campo da ...