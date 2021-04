Misura odiosa. Se non dite a cosa serve, cancellatela (Di venerdì 23 aprile 2021) Il governo non ha cancellato il coprifuoco alle 22. Il ministro forzista (liberale?) degli Affari regionali Gelmini cerca di rassicurare dicendo che potrebbero rivederlo anche prima del 31 luglio. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Il governo non ha cancellato il coprifuoco alle 22. Il ministro forzista (liberale?) degli Affari regionali Gelmini cerca di rassicurare dicendo che potrebbero rivederlo anche prima del 31 luglio.

Advertising

civitas_europea : @GustavoMichele6 In realtà la scorsa estate si è constatato come fosse materialmente impossibile evitare gli assemb… - RJunior1223 : #ioil22nonlovoglio no coprifuoco! inutile, odiosa, idiota è controproducente misura - ATurcat : @ussarialati @Cartabellotta più che anticostituzionale, non credo lo sia se no qualcuno avrebbe vinto ricorsi vari… - daniele19921 : RT @maurorizzi_mr: La prima cosa da “eliminare” (non “modificare”) è il coprifuoco. La misura più illiberale, odiosa e inutile. - PaoloGrazioso : RT @maurorizzi_mr: La prima cosa da “eliminare” (non “modificare”) è il coprifuoco. La misura più illiberale, odiosa e inutile. -