M5s, il caso Macina non si spegne (Di venerdì 23 aprile 2021) "Sono incredula per l'equivoco che è nato. So bene che il ruolo da me ricoperto implica il rispetto e il riserbo per le indagini in corso. Il mio intento era quello di sgombrare il campo da equivoci, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 aprile 2021) "Sono incredula per l'equivoco che è nato. So bene che il ruolo da me ricoperto implica il rispetto e il riserbo per le indagini in corso. Il mio intento era quello di sgombrare il campo da equivoci, ...

Advertising

fattoquotidiano : 'MI CHIEDO SE IL VIDEO NON L'ABBIA VISTO ANCHE SALVINI' Salvini e Bongiorno vogliono denunciare la sottosegretaria… - CiaoNando : Le metamorfosi dei media sciacalli. Quando il #M5s aveva il 33% dei consensi #Grillo era solo un comico. Con il cas… - Fiorellissimo : RT @i_poteri_forti: @PoliticaPerJedi Anche in occasione del Conte II il m5s sarebbe scomparso in caso di elezioni. Ma c'è stato l'appecoron… - AM_Porta : @JaponicaIrai @DossiCarla @GiuliaCortese1 Nostri eroi!?!?!? Mmmmhhh unici 'disponibili' ad essere alternativa alle… - borrillo62 : RT @i_poteri_forti: @PoliticaPerJedi Anche in occasione del Conte II il m5s sarebbe scomparso in caso di elezioni. Ma c'è stato l'appecoron… -