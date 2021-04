Lunedì 15 Regioni gialle e 5 arancioni. La Sardegna resta rossa (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Sarà un'Italia tinta di giallo da Lunedì 26, in concomitanza con le annunciate riaperture (che riguardano appunto le Regioni collocate nella fascia più bassa di rischio). Sono 15 le Regioni in zona gialla, secondo le ordinanze che firmerà in serata il ministro Roberto Speranza dopo la riunione di questa mattina della cabina di regia: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Toscana, Umbria e Veneto. Quasi 50 milioni di italiani che potranno tornare al ristorante, al bar, al cinema, sempre rigorosamente fino alle 22. Tutto il Centronord, a parte la Val d'Aosta: è il Sud infatti ad essere ancora indietro, e a pagare il dazio di incidenze e soglie di rischio ancora alte. Le cinque Regioni in arancione sono Basilicata ... Leggi su agi (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Sarà un'Italia tinta di giallo da26, in concomitanza con le annunciate riaperture (che riguardano appunto lecollocate nella fascia più bassa di rischio). Sono 15 lein zona gialla, secondo le ordinanze che firmerà in serata il ministro Roberto Speranza dopo la riunione di questa mattina della cabina di regia: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Toscana, Umbria e Veneto. Quasi 50 milioni di italiani che potranno tornare al ristorante, al bar, al cinema, sempre rigorosamente fino alle 22. Tutto il Centronord, a parte la Val d'Aosta: è il Sud infatti ad essere ancora indietro, e a pagare il dazio di incidenze e soglie di rischio ancora alte. Le cinquein arancione sono Basilicata ...

