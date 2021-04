LIVE Ginnastica artistica | Europei 2021 in DIRETTA | Martina Maggio a caccia del podio all-around!

(Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DALLE 17.00 13.04 L’Italia si stringe intorno a, che ha tutte le carte in regola per puntare al! L’azzurra, quinta in qualifica, si presenta però col terzo punteggio di ingresso perché la russa Vladislava Urazova è fuori per la regola dei passaporti e la rumena Larisa Iordache è in ospedale con un’infezione renale. 13.02 Si inizia alle ore 13.30, si gareggia alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera). Oggi si premia la ginnasta più completa, la più abile sui quattro attrezzi. Questa è la gara simbolo di questa rassegna continentale. 13.00 Buongiorno e benvenuti alladella Finale all-around femminile degli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica

OA Sport

La direttadella prima giornata agli Europei diartistica di Basilea 2021. In Svizzera si parte con le qualificazioni femminili che si dipaneranno in quattro distinte suddivisioni con orario di ......su YT, con le sei finaliste che daranno il via alla semifinale da tre gironi, con le squadre che gireranno sui quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette, nastro): nel girone A la...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Martina Maggio, caccia al podio - Melnikova vs Listunova, duello per l'oro - Gli ordini di rotazione Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all ...La diretta testuale della terza giornata agli Europei di ginnastica artistica di Basilea 2021. In Svizzera è tempo di assegnare le prime medaglie e saranno le due finali all-around, maschile e ...