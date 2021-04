Liberati tre dei sette religiosi cattolici rapiti a Haiti (Di venerdì 23 aprile 2021) Buone nuove da Haiti: tre dei sette religiosi rapiti l’11 aprile sono stati rilasciati. A confermalo è il quotidiano francese, Paris Match, che riporta le parole del portavoce della Conferenza episcopale Haitiana padre Loudger Mazile, circa il sequestro avvenuto a Haiti, in una periferia di Port-au-Prince, in occasione della Messa di insediamento di un nuovo parroco. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Buone nuove da: tre deil’11 aprile sono stati rilasciati. A confermalo è il quotidiano francese, Paris Match, che riporta le parole del portavoce della Conferenza episcopaleana padre Loudger Mazile, circa il sequestro avvenuto a, in una periferia di Port-au-Prince, in occasione della Messa di insediamento di un nuovo parroco.

