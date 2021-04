Lecce, Corini: "Vorrei essere un mix tre Cagni, Guidolin e Delneri" (Di venerdì 23 aprile 2021) In attesa della ripresa del campionato di B, in casa Lecce, come riferisce La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia, ha parlato mister Eugenio Corini. Oltre al pensiero di ricominciare a correre in campionato per il rush finale che vede i salentini in pole per tornare in serie A, l'... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 23 aprile 2021) In attesa della ripresa del campionato di B, in casa, come riferisce La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia, ha parlato mister Eugenio. Oltre al pensiero di ricominciare a correre in campionato per il rush finale che vede i salentini in pole per tornare in serie A, l'...

Rodriguez è tornato ad allenarsi. Giallorossi liberi sabato e domenica LECCE " Eugenio Corini può sorridere, Rodriguez dopo il riposo di mercoledì, a causa di una lombalgia è tornato ad allenarsi in differenziato, così come sta continuando a fare Listkowski, gli altri ...

Lecce, per la volata finale c'è anche Mancosu: nel mirino il bis promozione Il Lecce ritrova il proprio capitano per la volata finale ... è rimasto con l’intento di riportare nell’olimpo del calcio italiano i salentini. Con Corini i numeri dicono dieci assist (compreso quello ...

