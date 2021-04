LeBron attacca la polizia e si scontra con Trump

(Di venerdì 23 aprile 2021) La star dell’NBAJames è finito nella bufera per un post pubblicato su Twitter, nel qualelaaveva postato una foto del poliziotto che l’altro ieri ha ucciso una sedicenne afroamericana in Ohio, con una didascalia: “You’re Next #Accountability”. Molti legislatori repubblicani e sindacati dellahanno criticato le parole della

la Repubblica

ha quindi cancellato il suo messaggio spiegando che le sue parole erano state usate 'per creare più odio'. 'Questo non riguarda un agente ma l'intero sistema, loro usano sempre le nostre ...3.49 Trump:è razzista, pensi all'Nba TrumpJames per il tweet, successivamente cancellato, con la foto dell'agente che ha ucciso una 16enne afroamericana a Columbus,Ohio. Un cinguettio con allegato un commento: "Tu sei il prossimo". La star dell'NBA LeBron James è finito nella bufera per un post pubblicato su Twitter, nel quale attacca la polizia. LeBron aveva postato una foto del poliziotto che l'altro ieri ha ucciso una 16enne afroamericana.