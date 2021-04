La Regina Elisabetta lancia un appello | il messaggio passa attraverso i suoi vestiti

(Di venerdì 23 aprile 2021) In un periodo in cui i cambiamenti climatici stanno duramente colpendo il nostro Pianeta, anche lafa il suo dovere. Siamo abituati a vederla sempre con i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

chetempochefa : 'I bei ricordi sono la nostra seconda possibilità di felicità' Oggi, #21aprile, la Regina Elisabetta II, compie 95… - fanpage : La Regina Elisabetta ai funerali del marito Filippo #PrincePhilipfuneral - Corriere : Ed Elisabetta rimase sola: le lacrime silenziose della Regina nell’addio a Filippo - s00leda : RT @repubblica: Kenya, quella 'casa sugli alberi' dove Elisabetta divenne regina - repubblica : Kenya, quella 'casa sugli alberi' dove Elisabetta divenne regina -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Vanity Fair Italia

Il 21 aprile ha compiuto 95 anni anni la(anche se è stato il suo compleanno più triste ). Il 23 c'è da festeggiare, oltre al piccolo Louis, Lady Gabriella Windsor: quest'anno, per ...Meghan Markle chiamò laprima del funerale del principe Filippo. Lo rivelano alcuni media americani. La duchessa di Sussex non ha potuto accompagnare il marito, il principe Harry, perche' i medici non le ...Finalmente un sorriso dopo tanti giorni bui. Dopo l’addio al Duca di Edimburgo e il compleanno triste della Regina Elisabetta, la famiglia reale svolta e pubblica una bella foto sorridente e felice ...Questo non significa però che abbia fatto mancare il suo supporto alla Regina Elisabetta: pare anzi che poco prima delle esequie abbia telefonato a Sua Maestà e che l'abbia fatta parlare anche con il ...