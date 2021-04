IVA non pagata, sequestrati beni per 640.000 euro a Lo Monaco (Di venerdì 23 aprile 2021) Guai con la giustizia per Pietro Lo Monaco. L’ex general manager del Genoa è indagato in qualità di legale rappresentate pro tempo del Calcio Catania per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per il 2018. Per Lo Monaco è scattato il sequestro beni per 640.000 euro come provvedimento preventivo, su richiesta della locale Procura. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) Guai con la giustizia per Pietro Lo. L’ex general manager del Genoa è indagato in qualità di legale rappresentate pro tempo del Calcio Catania per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per il 2018. Per Loè scattato il sequestroper 640.000come provvedimento preventivo, su richiesta della locale Procura. L'articolo

Advertising

DarioNardella : #Firenze sarà il primo capoluogo di regione italiano ad abolire la #TamponTax e quindi le farmacie comunali non far… - matteosalvinimi : Raddoppio soldi per Partite Iva e imprese, da 20 a 40 mld. Fatto. Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, ec… - MolinariRik : Abbiamo chiesto e ottenuto dal Premier Draghi che il prossimo decreto sia da 40 miliardi , tutto dedicato alle part… - fpalermomm : RT @AleGuerani: Veramente, lo dico da uomo di sinistra, una vera politica progressista è detassare i profitti del Billionaire di Briatore,… - Nicola23453287 : RT @GiancarloDeRisi: Salvini resta al governo? La ragione è semplice e lo ha detto con chiarezza: 'Non lascio le partite IVA nelle mani di… -