Israele, zero morti Covid per la prima volta da 10 mesi. Già chiuso accordo con Pfizer per milioni di dosi nel 2022 (Di venerdì 23 aprile 2021) Era dal 29 giugno 2020 che Israele non registrava il numero zero per le vittime di Covid. Ma ora, dieci mesi dopo, per la prima volta non conta alcun decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore. I dati diffusi dal ministero della Sanità relativi a giovedì mostrano che il numero di morti è rimasto invariato rispetto al giorno precedente a 6.346, mentre i nuovi casi registrati sono stati 129 (su 35.027 test). Il successo del Paese rispetto al superamento della pandemia è dovuto agli effetti del lockdown e a una campagna di vaccinazione di massa in assoluto tra le più efficienti al mondo. A oggi oltre 5 milioni di persone sono completamente vaccinate: sono infatti 5.003.113 i cittadini che hanno ricevuto l’inoculazione di due dosi, pari a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Era dal 29 giugno 2020 chenon registrava il numeroper le vittime di. Ma ora, diecidopo, per lanon conta alcun decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore. I dati diffusi dal ministero della Sanità relativi a giovedì mostrano che il numero diè rimasto invariato rispetto al giorno precedente a 6.346, mentre i nuovi casi registrati sono stati 129 (su 35.027 test). Il successo del Paese rispetto al superamento della pandemia è dovuto agli effetti del lockdown e a una campagna di vaccinazione di massa in assoluto tra le più efficienti al mondo. A oggi oltre 5di persone sono completamente vaccinate: sono infatti 5.003.113 i cittadini che hanno ricevuto l’inoculazione di due, pari a ...

