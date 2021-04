Il primo teaser di Dexter 9 con la voce di Michael C. Hall preannuncia un ritorno alle origini (video)

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lo avevamo lasciato nascosto nei boschi sotto mentite spoglie ma a giudicare dal nuovodi9 lo ritroveremoprese con ciò che gli riesce meglio, ovvero nei panni di spietato giustiziere che uccide criminali sfuggiti alla giustizia. Almeno questo è quanto sembra suggerire ildi9 rilasciato da Showtime per ricordare che il revival della serie uscirà entro l’anno, con 10 nuovi episodi a formare una miniserie potenzialmente conclusiva. Il secondodi9 è in realtà ilcon ladel protagonistaC.– il precedente era un mero annuncio deldella serie – qui nuovamente nei panni del serial killer sociopatico e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dexter: La natura chiama nel primo teaser del revival - Screenweek : La natura chiama, Dexter Morgan è tornato! Ecco il primo teaser del revival narrato da #MichaelCHall #Dexter… - telesimo : #SeriesNews di oggi, #23aprile: #kevincanfhimself dal #13giugno; Maya Erskine in #ObiWanKenobi; Julianne Nicholson… - Teleblogmag : Ecco il primo teaser del revival di #Dexter! - dondiegogoso : Dexter: il primo teaser del revival si collega al finale della serie! -

Ultime Notizie dalla rete : primo teaser

ComingSoon.it

Almeno questo è quanto sembra suggerire ildi Dexter 9 rilasciato da Showtime per ricordare che il revival della serie uscirà entro l'anno, con 10 nuovi episodi a formare una miniserie ...La natura chiama, Dexter Morgan è tornato! Ecco ildel revival narrato da Michael C. ...Il revival di Dexter, la popolare serie Showtime andata in onda fino al 2013, si avvicina. E lo conferma il breve teaser apparso online, sul profilo twitter ufficiale Dexter on Showtime (@SHO_Dexter).Il canale americano Showtime ha diffuso i primi due teaser promo di Dexter 9, la nona stagione dell'acclamata serie di Showtime. https://www.youtube.com/watch?v=Y6KFxN4glwY ...