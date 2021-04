Il Garante avverte il governo | «I green pass creano problemi | necessari interventi urgenti»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilappena cominciato è già finito. Potremmo parafrasare Sergio Endrigo per descrivere la parabola del certificato che permetterebbe di avere il via libera per lo spostamento tra regioni a partire dal 26 aprile per le persone già vaccinate, che hanno già avuto il Covid-19 nei sei mesi precedenti o che si sono sottoposte a un tampone negativo nelle 48 ore precedenti allo spostamento. Ilcontroè l’ennesimo ostacolo che la misura – ipotizzata daldi Mario Draghi per agevolare la ripresa della circolazione nel Paese – deve affrontare. LEGGI ANCHE > La nuova vita della tessera sanitaria: potrebbe essere utilizzata comevaccinalecontro, il richiamo al ...

La norma -ilPrivacy - prevede inoltre "un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione. Per garantire, ......un commento al post della capogruppo di Iv (nel quale Boschi usa parole tranchant contro il.... Matteo Salvini non usa mezze parole per stigmatizzare il video di Grillo : "Capisco lo ...Il Garante contro green pass è l’ennesimo ostacolo che la misura – ipotizzata dal governo di Mario Draghi per agevolare la ripresa della circolazione nel Paese – deve affrontare. In realtà, ancora non ...È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone”. Lo scrive il Garante per la protezione dei dati personali in un avvertimento formale trasmesso a al ...