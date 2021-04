Gilles Rocca fuori controllo all’Isola dei Famosi 2021 | “Un pezzo di me***” E scoppia la bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nuova puntata dell’Isola dei: l’undicesima diretta con Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini in studio, ha visto tra i tanti colpi di scena un abbandono e lo sbarco di nuovi naufraghi. Paul Gascoigne si è infatti dovuto ritirare dal gioco. La conduttrice si è collegata con lui in hotel dove ha confermato di essersi rotto i tendini e i legamenti della spalla: “Per me tutto a posto, mangio il gelato”. Poi la Blasi ha comunicato il suo addio: “Il tuo bollettino medico non è buono e le tue condizioni non ti permettono di proseguire”. Ma come dicevamo anche nuovi arrivi in Honduras. Nel corso della puntata di giovedì 23 aprile non è uscito nessun concorrente ma sono arrivati quattro nuovi: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò.Gli “arrivisti” hanno fatto il loro ingresso in Palapa ...