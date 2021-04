F1 GP Portogallo 2021, prove libere venerdì 30 aprile: data, orario e diretta tv (Di venerdì 23 aprile 2021) La Formula 1 è pronta per la terza tappa. Dopo i rispettivi successi di Lewis Hamilton e Max Verstappen nel GP del Bahrain e nel GP dell’Emilia-Romagna, la F1 fa tappa in Portogallo. Sul circuito di Portimao si parte venerdì 30 aprile con la tradizionale prima giornata dedicata alle prove libere: due sessioni da un’ora con inizio fissato rispettivamente per le ore 12:30 e per le ore 16:00. Cresce l’attesa anche per vedere i progressi della Ferrari, che finora ha fatto piuttosto bene con Charles Leclerc e Carlos Sainz. La diretta dell’evento è affidata a Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky Sport Uno (canale 201). In ogni caso su Sportface.it potrete seguire integralmente tutta la giornata con la diretta scritta, i tempi, ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) La Formula 1 è pronta per la terza tappa. Dopo i rispettivi successi di Lewis Hamilton e Max Verstappen nel GP del Bahrain e nel GP dell’Emilia-Romagna, la F1 fa tappa in. Sul circuito di Portimao si parte30con la tradizionale prima giornata dedicata alle: due sessioni da un’ora con inizio fissato rispettivamente per le ore 12:30 e per le ore 16:00. Cresce l’attesa anche per vedere i progressi della Ferrari, che finora ha fatto piuttosto bene con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ladell’evento è affia Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky Sport Uno (canale 201). In ogni caso su Sportface.it potrete seguire integralmente tutta la giornata con lascritta, i tempi, ...

