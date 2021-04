Esame di Stato addio, basterà la laurea: lo prevede il Recovery Plan (Di venerdì 23 aprile 2021) La riforma è contenuta nel testo che il governo invierà a Bruxelles, a pagina 200: «La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’Esame di laurea coincidente con l’Esame di Stato» Leggi su corriere (Di venerdì 23 aprile 2021) La riforma è contenuta nel testo che il governo invierà a Bruxelles, a pagina 200: «La riformala semplificazione delle procedure per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rendendo l’dicoincidente con l’di

