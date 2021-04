È ufficiale | la Sardegna resta l’unica Regione in zona rossa

(Di venerdì 23 aprile 2021) Come ogni venerdì, il ministero della Salute ha diramato le ordinanza sulla colorazione delle Regioni per le prossime settimane. Laa mantenere il livello di rischio più elevato.no inarancione, invece, Basilicata, Calabria e Sicilia a cui si aggiungono anche Valle d’Aosta e Puglia che la settimana scorsa erano state identificate dal colore rosso. Tutte le altre, come anticipato da molti quotidiani questa mattina, passano ingialla (con conseguente riduzione delle restrizioni e opportunità di aperture per bar, ristoranti e locali, sempre secondo le prescrizioni indicate dall’ultimo decreto legge)., l’ordinanza di Roberto Speranza Era il 1° marzo quando ...

Lo ha annunciato il presidente Attilio Fontana : ' È, da lunedì la Lombardia è in fascia ... ORDINANZE SPERANZA, CABINA DI REGIA/zona rossa, 5 in arancione e 15 gialle LOMBARDIA IN ...- Toscana zona gialla, solo 5 regioni in arancione L'Italia torna tingersi di giallo, ... Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (launica regione rossa). Tutte le ...Ora è ufficiale: la Campania torna in zona gialla ... Sicilia e Valle d'Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Tutte le altre Regioni – compresa la Campania - e Province Autonome sono in area gialla ...Come ampiamente anticipato, oggi – che come ogni venerdì si riunisce la Cabina di Regia per il monitoraggio Covid-19 – il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ufficializza la zona gialla ...