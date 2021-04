Cyberpunk 2077 ritirato da PlayStation Store ha influenzato le vendite su altre piattaforme

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

è stati sicuramente la sorpresa dello scorso anno sia in negativo che in positivo . L'opera targata CD Projekt RED è indubbiamente imponente , capace di amalgamare un gameplay ricco e ...Nonostante il lancio problematico,rappresenta il più grande successo finanziario di CD Projekt RED finora : i dati condivisi da CD Projekt SA, la società che controlla anche CDPR, dicono che nel solo 2020 ne sono state ...CD Projekt ha affermato che i dati di vendita di Cyberpunk 2077 devono tenere conto delle decisioni prese da Sony di rimuovere il gioco dallo store di PlayStation. Nella recente conference call della ...CD Projekt ha svelato i dati finanziari per l'anno fiscale 2020 e ha riconosciuto il lancio problematico di Cyberpunk 2077. Il lancio di Cyberpunk 2077 non è andato come previsto. Le prestazioni a dir ...