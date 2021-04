Covid | Ronzulli | ' De Luca rispetti Figliuolo | uniforme fa sentire vicinanza Stato'

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “L'eccelso lavoro del generalecon i vaccini è frutto anche delle competenze acquisite grazie alla divisa che indossa. Deil lavoro di chi è in prima linea contro la pandemia a servizio della nazione e che, proprio grazie all', falopiù vicino ai cittadini. L'unica teatralità è quella del governatore campano ogni volta che apre bocca. Un militare non smette di esserlo neppure quando va a coricarsi”. Lo scrive sui suoi profili social Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

Advertising

Rojname_com : Covid: Ronzulli (Fi), 'riaperture banco prova per fare ancora di più' - TV7Benevento : Covid: Ronzulli (Fi), 'riaperture banco prova per fare ancora di più'... - giornaleradiofm : Covid: Ronzulli, Italia gialla dai primi di maggio: (ANSA) - ROMA, 16 APR - 'Dove si può si deve aprire, va ascolta… - iconanews : Covid: Ronzulli, Italia gialla dai primi di maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronzulli

Metro

Lo dichiara, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia... che dovrebbe varare il nuovo decreto. Come annunciato, il capo della Lega chiede che il ... come chiedono anche le regioni', chiede la vice capogruppo di Fi al Senato, Licia. 'Le ...L'unica teatralità è quella del governatore campano ogni volta che apre bocca. Un militare non smette di esserlo neppure quando va a coricarsi”. Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli, ...ROMA – Matteo Salvini torna ad alzare la posta prima del Consiglio dei ministri, che dovrebbe varare il nuovo decreto Covid. Come annunciato, il capo della Lega chiede che il coprifuoco slitti dalle 2 ...