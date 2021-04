Covid, 15 Regioni in zona gialla e solo una in rossa: come cambia la mappa da lunedì 26 (Di venerdì 23 aprile 2021) Le Regioni sono pronte a tornare in zona gialla. Secondo quanto riportato, in serata è attesa l’ordinanza del Ministero della Salute che tingerà di giallo l’Italia per la prima volta da oltre un mese. Si teme l’effetto “liberi tutti”: i dati della Cabina di Regia parlano di una situazione in miglioramento, ma ancora critica. Da lunedì 26, però, 15 Regioni torneranno in zona gialla. zona gialla, arancio e rossa: cosa cambia da lunedì 26 aprile Il salto simultaneo di così tante Regioni nella fascia minima di rischio, è dovuto al fatto che la stessa zona gialla era stata bloccata “dall’alto”: un lockdown nazionale travestito, che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Lesono pronte a tornare in. Secondo quanto riportato, in serata è attesa l’ordinanza del Ministero della Salute che tingerà di giallo l’Italia per la prima volta da oltre un mese. Si teme l’effetto “liberi tutti”: i dati della Cabina di Regia parlano di una situazione in miglioramento, ma ancora critica. Da26, però, 15torneranno in, arancio e: cosada26 aprile Il salto simultaneo di così tantenella fascia minima di rischio, è dovuto al fatto che la stessaera stata bloccata “dall’alto”: un lockdown nazionale travestito, che ...

