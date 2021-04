Chi è Zoe Massenti, la giovane influencer che impazza su TikTok (Di venerdì 23 aprile 2021) È bella, simpatica e ha conquistato TikTok: è Zoe Massenti, una delle influencer più seguita sulla piattaforma video dedicata ai più giovani. La sua predisposizione naturale al ballo e al muoversi davanti alla telecamera l’hanno resa una vera e propria star del web, raccogliendo sul suo profilo un numero impressionante di seguaci. Oltre ad aver scritto un libro, Libera come le stelle, la giovane TikToker ha debuttato anche come attrice: è una delle protagoniste del film La Befana vien di notte 2 – Le origini, prequel della commedia con Paola Cortellesi uscita nel 2018, che uscirà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Nome e cognome: Zoe Massenti Data e luogo di nascita: 24 agosto 2002, Roma Dove abita: Milano Segno zodiacale: Vergine Fidanzato: Danilo Nicolucci Genitori: Luigi e ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021) È bella, simpatica e ha conquistato: è Zoe, una dellepiù seguita sulla piattaforma video dedicata ai più giovani. La sua predisposizione naturale al ballo e al muoversi davanti alla telecamera l’hanno resa una vera e propria star del web, raccogliendo sul suo profilo un numero impressionante di seguaci. Oltre ad aver scritto un libro, Libera come le stelle, laer ha debuttato anche come attrice: è una delle protagoniste del film La Befana vien di notte 2 – Le origini, prequel della commedia con Paola Cortellesi uscita nel 2018, che uscirà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Nome e cognome: ZoeData e luogo di nascita: 24 agosto 2002, Roma Dove abita: Milano Segno zodiacale: Vergine Fidanzato: Danilo Nicolucci Genitori: Luigi e ...

