Chi è Riccardo Scamarcio | vita privata | carriera e curiosità sul noto attore

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tra i volti più apprezzati del piccolo e grande schermo, che con il suo sguardo sensuale e il sorriso magnetico ha rubato il cuore di moltissime adolescenti e non solo. Abbiamo conosciuto l’in film come “Tre metri sopra al cielo” e ce ne siamo perdutamente innamorate. Ma qual è la sua storia? Andiamo a scoprire come è iniziata la sua. Nell’articolo anchee indiscrezioni sulla sua. leggi anche l’articolo —> Chi è Sara Serraiocco:sulla giovane attricedivisa tra cinema e tvè ...