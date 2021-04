Caos cimiteri, Taffo: “Non funziona nulla, finalmente utenti iniziano a stranirsi” (Di venerdì 23 aprile 2021) “nulla funziona dal punto di vista cimiteriale a Roma. Ama si lamenta che ha pochi operatori e la cosa fa già ridere di suo. Questo è un lavoro dove i festivi non esistono, loro fanno tutti i ponti sul calendario, come se non bastassero gli scioperi, le normali malattie dei dipendenti. I cimiteri sono pieni, l’amministrazione pubblica manda avvisi non firmati e le salme vanno ad ammucchiarsi in depositi al collasso”. Daniele Taffo, responsabile dell’omonima impresa funebre diventata celebre per le pubblicità dissacranti, racconta all’Adnkronos le difficoltà quotidiana di una situazione che a suo dire con l’emergenza pandemica, c’entra poco o nulla. “Oggi si è arrivati a uno scandalo, finalmente gli utenti iniziano a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) “dal punto di vistaale a Roma. Ama si lamenta che ha pochi operatori e la cosa fa già ridere di suo. Questo è un lavoro dove i festivi non esistono, loro fanno tutti i ponti sul calendario, come se non bastassero gli scioperi, le normali malattie dei dipendenti. Isono pieni, l’amministrazione pubblica manda avvisi non firmati e le salme vanno ad ammucchiarsi in depositi al collasso”. Daniele, responsabile dell’omonima impresa funebre diventata celebre per le pubblicità dissacranti, racconta all’Adnkronos le difficoltà quotidiana di una situazione che a suo dire con l’emergenza pandemica, c’entra poco o. “Oggi si è arrivati a uno scandalo,glia ...

