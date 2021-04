(Di venerdì 23 aprile 2021), chiildilein. L’assessore ai servizi sociali diha proposto la creazione di una squadra di pronto intervento per la pulizia dellecomposta da persone che ricevono ildi. I residenti saranno arruolati per la pulizia dellenei mesi estivi, quelli di maggiore affluenza. L’assessore ai servizi sociali di, Stefano Gnutti, vuole coinvolgere coloro che recepiscono ildiin un progetto per la pulizia delle, soprattutto durante la stagione estiva. Da giugno ad agosto, ...

infoitinterno : Bordighera, chi recepisce il reddito di cittadinanza pulirà le spiagge in estate: la proposta - autocostruttore : Bordighera, chi ha il reddito di cittadinanza sarà arruolato per pulire le spiagge Ci mancherebbe -

Ultime Notizie dalla rete : Bordighera chi

Fanpage.it

Una proposta interessante, quella di Stefano Gnutti , assessore ai servizi sociali di, ideatore di un progetto volto a coinvolgere coloro che recepiscono il reddito di cittadinanza nella pulizia della spiagge , specie durante la stagione estiva, da giugno ad agosto. Il ...... Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per- Sono ...è la scrittrice Dacia Maraini Scrittrice italiana più tradotta all'estero, già candidata al ...(La Repubblica) Per garantirsi il sostegno, i denunciati avevano fatto carte false: c’era chi lavorava in nero riuscendo a mettersi in tasca anche mille euro al mese, chi aveva dichiarato di risiedere ...Una proposta interessante, quella di Stefano Gnutti, assessore ai servizi sociali di Bordighera, ideatore di un progetto volto a coinvolgere coloro che recepiscono il reddito di cittadinanza nella ...