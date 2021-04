Attirare la Lazio e poi colpirla: il Napoli aveva una strategia, poi fare gol aiuta (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Napoli che avrebbe dovuto essere Al termine della partita vinta 5-2 contro la Lazio, il Napoli di Gattuso suscita sentimenti contrastanti. Di certo che la squadra azzurra è arrivata a questa fase (decisiva) della sua stagione in buona condizione psicofisica, soprattutto nei suoi elementi migliori; allo stesso modo, però, proprio questa (enorme) forza percepita acuisce i rimpianti per quello che non è stato, e avrebbe dovuto essere. È un discorso che riguarda innanzitutto gli infortuni, specie quelli di Mertens e Osimhen, che per lungo periodo hanno effettivamente privato Gattuso delle migliori soluzioni nello slot di prima punta. Ma c’è anche il rammarico sul valore complessivo di una squadra che avrebbe meritato di coltivare ben altri obiettivi. E che forse, nel suo momento peggiore, ha pagato le assenze. Quelle dei giocatori, di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilche avrebbe dovuto essere Al termine della partita vinta 5-2 contro la, ildi Gattuso suscita sentimenti contrastanti. Di certo che la squadra azzurra è arrivata a questa fase (decisiva) della sua stagione in buona condizione psicofisica, soprattutto nei suoi elementi migliori; allo stesso modo, però, proprio questa (enorme) forza percepita acuisce i rimpianti per quello che non è stato, e avrebbe dovuto essere. È un discorso che riguarda innanzitutto gli infortuni, specie quelli di Mertens e Osimhen, che per lungo periodo hanno effettivamente privato Gattuso delle migliori soluzioni nello slot di prima punta. Ma c’è anche il rammarico sul valore complessivo di una squadra che avrebbe meritato di coltivare ben altri obiettivi. E che forse, nel suo momento peggiore, ha pagato le assenze. Quelle dei giocatori, di ...

