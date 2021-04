"Allontana Bettini dal Pd e a Roma vinciamo al primo turno", dice Calenda a Letta (Di venerdì 23 aprile 2021) "Te lo propongo davvero per l’ultima volta. Lascia stare le velleità di alleanza con i 5S e il ritiro della Raggi, a Roma hanno fatto un disastro, non continuare a tirare per la giacca Zingaretti che non può far cadere la regione sotto il Covid". Carlo Calenda ha commentato con un tweet l'intervista di Enrico Letta al Pais. In cui il neosegretario del Pd dice che chi come il leader di Azione non è disposto a prendere parte alle primarie non è un "candidato unitario" per la coalizione di centrosinistra. "Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squadra di persone competenti che non hanno bloccato Roma e vinciamo al primo turno, parlando ai ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) "Te lo propongo davvero per l’ultima volta. Lascia stare le velleità di alleanza con i 5S e il ritiro della Raggi, ahanno fatto un disastro, non continuare a tirare per la giacca Zingaretti che non può far cadere la regione sotto il Covid". Carloha commentato con un tweet l'intervista di Enricoal Pais. In cui il neosegretario del Pdche chi come il leader di Azione non è disposto a prendere parte alle primarie non è un "candidato unitario" per la coalizione di centrosinistra. ", Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squadra di persone competenti che non hanno bloccatoal, parlando ai ...

