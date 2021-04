Algorand intende diventare una blockchain a zero emissioni

(Di venerdì 23 aprile 2021)collabora con ClimateTrade, la quale supporta le aziende nel compensare le lorodi CO2 e a finanziare progetti a favore del climaieri ha annunciato attraverso un comunicato stampa che la suaè completamente a, grazie ad una architettura progettata per essere il più efficiente e verde possibile. Lavuole ulteriormente migliorare l’efficienza e la sostenibilità collaborando con ClimateTrade. La società fintech spagnola ClimateTrade, aiuta le aziende a compensare ledi CO2 e a finanziare progetti a contrasto del cambiamento climatico e per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Fornisce ai mercati delletrasparenza e tracciabilità e attualmente ...

