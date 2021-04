Alexei Navalny conclude il suo sciopero della fame

(Di venerdì 23 aprile 2021)interrompe loche mette a grave rischio la sua salute; il blogger celebre oppositore di Vladimir Putin, rinchiuso in una colonia penale a centinaia di chilometri da Mosca, lo ha annunciato con un post su Instagram. "I medici, di cui mi fido pienamente, ieri hanno rilasciato una dichiarazione secondo la quale abbiamo ottenuto abbastanza perché io revochi lo", si legge. "Perdo la sensibilità di parti delle braccia e delle gambe, e voglio capire cos'è e come trattarlo, ma tenendo conto dei progressi e di tutte le circostanze, comincio a uscire dallo. Secondo le regole, ci vorranno gli stessi 24 giorni e, dicono, è ancora più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Appello su Twitter della figlia di #Navalny: 'Portatelo da un medico'. La situazione dell'oppositore russo è 'total… - fanpage : Alexei Navalny sta morendo: l’annuncio della portavoce dell’oppositore politico di Putin - ilpost : «Potrebbe morire da un momento all'altro», secondo i suoi medici - euronewsit : #Russia, l'oppositore Alexei Navalny interrompe lo sciopero della fame. Le sue condizioni fisiche destavano la preo… - Sciandi : RT @ilfoglio_it: Vladimir Putin e Alexei Navalny condividono un’unica cosa: non hanno un successore. Ecco perché si spingono ogni giorno pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexei Navalny

L'oppositore russo in carcerefa sapere di aver deciso di mettere fine allo sciopero della fame annunciato il 31 marzo per chiedere cure adeguate per i forti dolori alla schiena e alle gambe . Lo riporta la testata ...I medici curanti di, che ha annunciato l'interruzione dello sciopero della fame dopo 24 giorni, chiedono che l'oppositore russo sia trasferito dal carcere in un ospedale civile a Mosca. Auspicano, inoltre, ...Alexei Navalny sul suo profilo Instagram annuncia di porre fine allo sciopero della fame. Il post di Navalny. "Vi riporto apertamente le loro parole su quanto mostrano le analisi", continua… Leggi ...Il 2 febbraio 2021 Alexei Navalny viene arrestato e giudicato colpevole per aver violato la libertà vigilata e quindi viene incarcerato per 3 anni e 5 mesi. Dove si trova oggi? Prima si trovava nel ...