Zhang prepara la festa con qualche ombra (Di giovedì 22 aprile 2021) di Giulio Mola L'ultimo disperato tentativo di trovare i milioni necessari per tenere a galla l'Inter è miseramente naufragato in poco più di 48 ore. Ed oggi più che mai il futuro del club nerazzurro, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) di Giulio Mola L'ultimo disperato tentativo di trovare i milioni necessari per tenere a galla l'Inter è miseramente naufragato in poco più di 48 ore. Ed oggi più che mai il futuro del club nerazzurro, ...

Ultime Notizie dalla rete : Zhang prepara Zhang prepara la festa con qualche ombra Difficile sapere se l'operazione sia fattibile, molto dipenderà da quel che dirà Zhang al suo ... Perché nel possibile ribaltone che John Elkann prepara alla Juve ci potrebbe essere spazio per un ...

Inter, priorità rinnovi: Bastoni dopo Lautaro, poi tocca a Marotta Commenta per primo L'Inter è prima in classifica, prepara la sfida contro il Sassuolo di domani e pensa al futuro. Con Zhang alla ricerca di un modo per tenersi il club meneghino, magari abbracciando un socio di minoranza, l'amministratore delegato ...

Zhang prepara la festa con qualche ombra Quotidiano.net Zhang prepara la festa con qualche ombra Il presidente pensa ad un finanziamento che anticipi i diritti tv. E i rumors vogliono un ritorno di Marotta alla Juve con Giuntoli ...

Dove e come vedere Spezia – Inter Streaming Gratis Diretta Live TV Sky o Dzan (Ore 15:00) Spezia – Inter IN STREAMING GRATIS: COME VEDERLA – Gli abbonati a Sky Calcio potranno guardare Spezia – Inter in diretta streaming live su pc, tablet o ...

