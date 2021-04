Una compagnia di bandiera no cost (Di giovedì 22 aprile 2021) di Nadia Morgese. Il diktat dell’Unione Europea è chiaro in merito alla risoluzione della vicenda ITA – la nuova compagnia aerea italiana che si sta faticosamente provando a far nascere – in una parola: discontinuità (con Alitalia). L’attuale piano industriale propone un’aerolinea in miniatura composta da circa 40 aerei con drammatici tagli di personale, perdita di rotte, fette di mercato lasciate a compagnie aeree estere e molto altro. A pagare le conseguenze degli anni disastrosi di cattiva gestione della politica, non sono solo le casse dello Stato, ma anche i lavoratori di Alitalia, scesi in piazza Venezia a Roma a manifestare proprio ieri (21 aprile). “Anche oggi siamo costretti a scendere in Piazza per manifestare il disagio delle migliaia di lavoratori che vivono con apprensione questi momenti, dove da una parte, l’Alitalia in ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 22 aprile 2021) di Nadia Morgese. Il diktat dell’Unione Europea è chiaro in merito alla risoluzione della vicenda ITA – la nuovaaerea italiana che si sta faticosamente provando a far nascere – in una parola: discontinuità (con Alitalia). L’attuale piano industriale propone un’aerolinea in miniatura composta da circa 40 aerei con drammatici tagli di personale, perdita di rotte, fette di mercato lasciate a compagnie aeree estere e molto altro. A pagare le conseguenze degli anni disastrosi di cattiva gestione della politica, non sono solo le casse dello Stato, ma anche i lavoratori di Alitalia, scesi in piazza Venezia a Roma a manifestare proprio ieri (21 aprile). “Anche oggi siamoretti a scendere in Piazza per manifestare il disagio delle migliaia di lavoratori che vivono con apprensione questi momenti, dove da una parte, l’Alitalia in ...

