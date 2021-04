Tommaso Zorzi Lascia i Fan a Bocca Aperta!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 22 aprile 2021)compie un gesto inaspettato e i suoi fan restano aCosa ha combinato l’influencer? Ecco tutti i dettagli!, l’opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, ha un cuore gentile e il pubblico numerosissimo che lo segue ormai da tempo, lo sa. Con i suoi followerscondivide ogni singolo momento della sua vita, da quello professionale a quello privato. Attraverso le sue Instagram stories e i suoi post, l’influencer mostra ai suoi seguaci la sua quotidianità lavorativa e personale. Dalle registrazioni in studio dell’Isola dei famosi in cui ha il ruolo di opinionista, alle risate in camerino con la sua compagna di avventura, Elettra Lamborghini, ai siparietti comici tra la sua amata Gilda e la nuova arrivata ...