Superlega | Ceferin ' semifinali Champions non sono a rischio'

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Ceferin

MilanLive.it

... presidente del Lione, in una intervista a L'Equipe ha attaccato Andrea Agnelli in merito alla questione relativa alla. "Ne ho discusso con il presidentea Montreux. Gli ho detto ...... le cui gare di andata sono previste per la prossima settimana, non sono in pericolo, ha assicurato il presidente UEFA Aleksander, riferendosi al progetto della, naufragato nel giro ...(ANSA-AFP) - LUBIANA, 22 APR - Le semifinali di Champions League, le cui gare di andata sono previste per la prossima settimana, non sono in pericolo, ha assicurato il presidente UEFA Aleksander ...Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha concesso un’intervista a L’Equipe, occasione in cui ha parlato della Superlega attaccando Agnelli: "La forma è ancora più sorprendente della sostanza. La ...