Super Lega, Tebas su Perez e Paratici: “O mentono o si sbagliano. In ogni caso non aiutano il calcio” (Di giovedì 22 aprile 2021) Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato così in conferenza stampa delle polemiche riguardanti la Super Lega: “Dopo 25 anni di minacce la SuperLega ha raggiunto il mondo reale e in 48 ore è svanita. Per un po’ quella minaccia cesserà di estere dopo aver visto come ha risposto il mondo del calcio. Dubito che i club inglesi ci riproveranno. La parte davvero negativa è stata che questi club hanno detto di aver creato questa competizione solo per salvarci. Se davvero fosse stato così, non lo avrebbero fatto di nascosto. Quando fai qualcosa di nascosto è perché sai che non è una cosa buona”. Tebas risponde anche alle recenti dichiarazioni di Florentino Perez e Fabio Paratici“O mentono, o sbagliano. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Javier, presidente della Liga, ha parlato così in conferenza stampa delle polemiche riguardanti la: “Dopo 25 anni di minacce laha raggiunto il mondo reale e in 48 ore è svanita. Per un po’ quella minaccia cesserà di estere dopo aver visto come ha risposto il mondo del. Dubito che i club inglesi ci riproveranno. La parte davvero negativa è stata che questi club hanno detto di aver creato questa competizione solo per salvarci. Se davvero fosse stato così, non lo avrebbero fatto di nascosto. Quando fai qualcosa di nascosto è perché sai che non è una cosa buona”.risponde anche alle recenti dichiarazioni di Florentinoe Fabio“O, o. ...

Advertising

LaStampa : Super Lega, il via libera passa dall’Antitrust Ue e dalla fine del monopolio Uefa: “Operazione legittima e commerci… - angelomangiante : Il flop della super lega dimostra come la soluzione elitaria non sia la via d'uscita per i top club. Serve un piano… - RivistaUndici : «È inspiegabile il fatto che i tifosi delle squadre meno ricche stiano festeggiando per il fallimento del progetto… - AlfonsoParibel1 : @PaoloCond Degno di stare nella super Lega tennistica esimio? - filicecche : @spockyellowred Questo è giusto, ma è anche il motivo per cui poi la lega di riferimento e i governi si sono scagli… -