Salvini: Studenti ammassati sui bus e ristoranti chiusi (Di giovedì 22 aprile 2021) – Misure incomprensibili per il capo della Lega – "Il Decreto purtroppo – ha dichiarato Matteo Salvini in un comunicato – ha avuto solo una modifica, quella che ha aumentato dal 60 al 70% la presenza in classe obbligatoria degli Studenti. "Il governo – aggiunge Salvini – ha disatteso l'accordo raggiunto con gli enti locali, mettendo in difficoltà presidi, sindaci e Studenti: migliaia di Studenti ammassati sui mezzi pubblici non sono un problema e non corrono rischi, mentre due persone in palestra o al bar rappresentano un problema. Perché?". Lo ha dichiarato in un comunicato il leader della Lega Matteo Salvini.

