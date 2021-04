Advertising

Medeapm : RT @News24_it: Recovery, Von der Leyen: 'Portogallo primo a presentare il piano'. 'Importante pietra miliare per uscire più forti dalla cri… - News24_it : Recovery, Von der Leyen: 'Portogallo primo a presentare il piano'. 'Importante pietra miliare per uscire più forti… - CorriereQ : Recovery: Gentiloni, con piano Portogallo inizia nuova fase - giornaleradiofm : Recovery: Gentiloni, con piano Portogallo inizia nuova fase: (ANSA) - BRUXELLES, 22 APR - 'La presentazione del pia… - iconanews : Recovery: Gentiloni, con piano Portogallo inizia nuova fase -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Gentiloni

ANSA Nuova Europa

"La presentazione del piano portoghese per ilsegna l'inizio di una nuova fase per ricostruire meglio la nostra economia europea. Nelle ... Così il commissario Ue all'Economia, Paolo, ......ufficialmente il suo piano per il. Ora, ha scritto su Twitter 'l'Ue emerga più forte dalla crisi'. Un annuncio seguito poco dopo dalle parole del commissario all'Economia Paolo: '...(ANSA) – BRUXELLES, 22 APR – “La presentazione del piano portoghese per il Recovery segna l’inizio di una nuova fase per ricostruire meglio la nostra economia europea. Nelle prossime settimane ricever ...Gentiloni: "Con il piano del Portogallo inizia una nuova fase". Orlando: "L'Italia rispetterà i tempi: la presentazione entro il 30 aprile" ...